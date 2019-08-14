Обшук у квартирі заступника голови МінТОТ Гримчака завершили – адвокат

У Києві правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою в шахрайстві, повідомив адвокат Фелікс Кашарський, передає з місця події кореспондент Радіо Свобода.

За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням.

За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.

Адвокат повідомив, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.