Заступника голови МінТОТ Гримчака затримують – дружина

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака затримують, повідомила його дружина Юлія Гримчак у Facebook.

«Зараз відбувається затримання мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича Генеральною прокуратурою України. У нас в будинку відбувається обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу», – написала Юлія Гримчак.

Правоохоронці наразі не коментували цю інформацію. Радіо Свобода звернулося за коментарем до Генеральної прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро.

Гримчак працює заступником голови МінТОТ з березня 2017 року.

Оновлення від 22:21. СБУ: Гримчак та його помічник вимагали 1,1 млн доларів хабаря, вони затримані

Оновлення від 22:31. МінТОТ: затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в міністерстві