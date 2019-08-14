СБУ: Гримчак та його помічник вимагали 1,1 млн доларів хабаря, вони затримані

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря, повідомила Служба безпеки України.

«Затриманні вимагали хабар на суму 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані «на гарячому», – розповіли в СБУ.

Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома.

Його дружина Юлія Гримчак повідомляла про обшуки в їхній оселі.

Оновлення від 22:31. МінТОТ: затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в міністерстві