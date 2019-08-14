МінТОТ: затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в міністерстві

Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій не стосується його роботи у відомстві, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій на прохання Радіо Свобода.

«За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується його роботи в МТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Більше того, повідомлення в ЗМІ щодо затримання помічника заступника міністра також не є коректним, оскільки у штатному розписі міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ», – заявили у міністерстві.

Увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.