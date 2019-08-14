Луценко розповів деталі справи Гримчака

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічники вимагали хабар за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook. У 2002-2005 роках Гримчак був його помічником у парламенті.

«Негласні слідчі дії свідчать, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього», – написав Луценко.

Увечері 14 серпня дружина Юрія Гримчака розповіла про затримання чоловіка та обшуки в їхній оселі.

За даними Радіо Свобода, обшуки тривають. Самого заступника міністра наразі не виводили з квартири.

Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.