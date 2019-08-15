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15 Серпень 2019, Київ 19:35
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Затримання Гримчака і посадки при Зеленському

Затримання Гримчака і посадки при Зеленському
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Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака затримали у справі про вимагання понад мільйона доларів хабара. Дружина Гримчака називає кримінальне провадження проти чоловіка «політичним замовленням». У програмі «Ваша Свобода» експерти обговорювали затримання Гримчата та обіцяну президентом Зеленським майбутню боротьбу із корупцією. Учасники програми: експерт із протидії корупції, новообраний народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Юрчишин, політолог Віктор Небоженко та журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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