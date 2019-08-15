LIVE | Гримчака затримали: корупційна схема на 1 мільйон? | НЬЮЗРУМ #120

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, затриманий СБУ. Його звинувачують у вимаганні 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та лобіювання інтересів забудовника перед чиновниками Мінкульту; Розпаковка чиновника. Хто такий Віталій Бунечко, якого президент Зеленський нещодавно призначив очільником Житомирської області і чи пов'язаний він із Коломойським; Подорож Україною на байку. Як відважитися на таку відпустку та які «сюрпризи» чекають таких відчайдухів? Досвід нашої колеги Ольги Комарової. І ще багато цікавого.

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