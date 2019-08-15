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15 Серпень 2019, Київ 16:36
Новини | Політика

НАБУ оприлюднило деталі у «справі Гримчака»

Юрій Гримчак

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У Національному антикорупційному бюро України оприлюднили деталі слідства у справі про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника», вказавши, що посадовець, за даними слідства, обіцяв за грошову винагороду сприяння у суді приватному підприємству та пропонував «послуги» із забезпечення погодження проектної документації.

«Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тисяч доларів їм було передано 14 серпня 2019 року… Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тисяч доларів та 30 тисяч доларів від представників ТОВ і було затримано «на гарячому» заступника міністра з питань ТОТ, а також його «помічника», – йдеться у повідомленні НАБУ.

У відомстві зазначили, що за результатами обшуків виявили та вилучили всю суму, одержану 14 серпня, а також частину одержаної раніше.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Затримання проводили спільно представники ГПУ, Служби безпеки і Національного антикорупційного бюро України.

Дата суду щодо визначення запобіжного заходу затриманим наразі невідома.

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Реакції Гримчака на звинувачення правоохоронців теж немає. Дружина Гримчака Юлія називає кримінальне провадження щодо чоловіка політичним замовленням. Вона також повідомила, що другий затриманий – її брат.

Юрій Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.

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