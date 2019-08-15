НАБУ оприлюднило деталі у «справі Гримчака»

У Національному антикорупційному бюро України оприлюднили деталі слідства у справі про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника», вказавши, що посадовець, за даними слідства, обіцяв за грошову винагороду сприяння у суді приватному підприємству та пропонував «послуги» із забезпечення погодження проектної документації.

«Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч доларів заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тисяч доларів їм було передано 14 серпня 2019 року… Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тисяч доларів та 30 тисяч доларів від представників ТОВ і було затримано «на гарячому» заступника міністра з питань ТОТ, а також його «помічника», – йдеться у повідомленні НАБУ.

У відомстві зазначили, що за результатами обшуків виявили та вилучили всю суму, одержану 14 серпня, а також частину одержаної раніше.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Затримання проводили спільно представники ГПУ, Служби безпеки і Національного антикорупційного бюро України.

Дата суду щодо визначення запобіжного заходу затриманим наразі невідома.

Реакції Гримчака на звинувачення правоохоронців теж немає. Дружина Гримчака Юлія називає кримінальне провадження щодо чоловіка політичним замовленням. Вона також повідомила, що другий затриманий – її брат.

Юрій Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.