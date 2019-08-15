ГПУ: підозру Гримчаку ще не оголосили

Генеральна прокуратура України повідомляє, що затриманим 14 серпня заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієві Гримчаку і його довіреній особі ще не оголошували підозру.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру й обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ГПУ 15 серпня.

Юрія Гримчака і його «довірену особу О.», як пишуть в ГПУ, затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук.

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Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Затримання проводили спільно представники ГПУ, Служби безпеки і Національного антикорупційного бюро України.

Адвокат Гримчака Фелікс Кашарський повідомив Радіо Свобода, що був присутній під час обшуку, і відтоді свого підзахисного не бачив.

Дата суду щодо визначення запобіжного заходу затриманим наразі невідома.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.

За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням.

За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.

За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.