Радіо Свобода Daily: Заступника голови МінТОТ Гримчака затримали за підозрою у хабарництві

СБУ: Гримчак і його помічник вимагали 1,1 мільйона доларів хабаря, вони затримані

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря, повідомила Служба безпеки України.

«Затримані вимагали хабар на суму 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тисяч доларів вони були затримані «на гарячому», – повідомили в СБУ.

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Медведчук не претендує на місце в керівництві Ради – Рабінович

Партія «Опозиційна платформа – За життя» не має наміру висувати кандидатуру голови політради цієї партії і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука до керівництва парламенту, заявив член підготовчої депутатської групи, представник ОПЗЖ Вадим Рабінович.

«Медведчук не висуватиме свою кандидатуру, і наша партія не висуватиме його з тієї простої причини, що він уже був і віцеспікером, і першим віцеспікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі», – сказав Рабінович 14 серпня перед початком засідання підготовчої депутатської групи.

Рабіновича розкритикували за російську мову на засіданні підготовчої депутатської групи

Новообраний народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович відмовився говорити українською мовою на засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради дев’ятого скликання, яке 14 серпня відбувалося в Києві. Свій виступ на засіданні він почав російською.

Через це його розкритикувала представниця «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Вона послалася на те, що закон про мову вимагає від обраного народного депутата говорити українською на засіданні. «У законах цього не сказано», – відповів Рабінович. Зі свого боку, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, який головував на засіданні групи, погодився, що виступ Рабіновича мав бути українською мовою, оскільки це передбачає закон про регламент Верховної Ради. Попри це, Рабінович продовжив говорити російською.​

Хто новий Зеленський у «Кварталі 95»​

13 серпня відбувся перший концерт «Кварталу 95» без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим. Останній грає на сцені «Кварталу» чинного президента. Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності. Під час концерту жартували і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема «Квартал» обіграв ситуації, коли Богдан постійно щось підказує на вухо президенту. «Дісталося» і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Володимиру Кличку.​

​Міноборони та волонтери: окружний адмінсуд Києва може знову перевести армію на «макарони»

М’ясні страви з гарнірами, овочі, фрукти, «молочка» замість «тушонки» та макаронів – так виглядає раціон половини військовослужбовців Збройних сил України. На таке ж меню мають перейти ще 250 частин до кінця 2019 року – фактично, уся армія.

Однак, відповідний наказ Міністерства оборони заблокував своїм рішенням Київський окружний адміністративний суд. У Міноборони вже кажуть про зрив реформи харчування. Військовослужбовці все ж сподіваються, що реформу розблокують і їм не доведеться повертатися до «совкового харчування». Радіо Свобода розбиралося, як так вийшло і які виходи є з цієї ситуації.

Угруповання «ДНР» підвищує тарифи. Чому?

Вперше з весни 2014 року угруповання «ДНР» готується підняти тарифи на комунальні послуги для населення ОРДО. Обіцяють, що ціни будуть зростати поетапно. Наразі борг жителів Донецька та Луганська перед «комунальниками» на окупованій території, за їхніми словами, досяг 9 мільярдів рублів, тобто понад 3,5 мільярди гривень.

Чому угруповання посягнуло на, ймовірно, єдиний плюс для жителів окупованих територій – низькі тарифи? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Читайте та слухайте тут.

ФК «Динамо»: Хацкевич звільнений із посади головного тренера

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу 14 серпня.

«Футбольний клуб «Динамо» (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений увесь тренерський штаб першої команди. ФК «Динамо» (Київ) щиро дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену за понад два роки роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності», – йдеться в повідомленні.

Про те, хто працюватиме з командою далі, обіцяють повідомити пізніше.

Українські бренди завойовують світ: 20 світових зірок, які обрали одяг українських дизайнерів

Одяг українських брендів все частіше можна помітити на світлинах голлівудських акторок, співачок, моделей. Наводимо 20 фото-прикладів, коли всесвітньо відомі люди вбиралися в українське.

Нещодавно голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в «Інстаграмі» світлину, на якій вона зображена у сукні української дизайнерки Vita Kin.

Ми зібрали для вас 20 світових зірок, які звернули увагу на українські бренди! Дивіться фото тут.

Українське – це модно!

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