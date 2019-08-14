Міноборони та волонтери: окружний адмінсуд Києва може знову перевести армію на «макарони»

М’ясні страви з гарнірами, овочі, фрукти, «молочка» замість «тушонки» та макаронів – так виглядає раціон половини військовослужбовців Збройних сил України. На таке ж меню мають перейти ще 250 частин до кінця 2019 року – фактично, уся армія. Однак, відповідний наказ Міністерства оборони заблокував своїм рішенням Київський окружний адміністративний суд. У Міноборони вже кажуть про зрив реформи харчування. Військовослужбовці все ж сподіваються, що реформу розблокують і їм не доведеться повертатися до «совкового харчування».

Судовий процес розпочався 26 липня 2019 року: Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію наказу Міністерства оборони від 3 березня цього року «Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році».

Наказ передбачає проведення реформи харчування в Збройних силах України, точніше у тих його підрозділах і частинах, які досі на нову систему не перейшли.

Позивачем у справі виступив «суб’єкт господарської діяльності», який раніше, до впровадження реформи, постачав продукти харчування у ЗСУ.

Міністерство оборони повідомило про можливі наслідки призупинення дії наказу. Серед іншого, у міністерстві кажуть про можливе погіршення якості харчування особового складу Збройних сил України, загрозу повернення «корупційної складової» і відновлення «застарілих та неефективних підходів продовольчого забезпечення».

ЦІ негативні наслідки можуть «серйозно вплинути на систему забезпечення армії в цілому, а також на мотивацію українських військових, зокрема і тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС», наголошують у Міноборони.

Суд:предметом позову є процедура, а не зміст

Тим часом Окружний адміністративний суд оприлюднив заяву, в якій предметом позову названа процедура, а не зміст ухвалення наказу.

«В даній справі, суд не розглядає та не надає оцінки безпосередньо проведеній реформі системи харчування у Збройних Силах України, а лише аналізує дотримання Міністерством оборони України законодавчо встановленого порядку прийняття оскаржуваного наказу», – ідеться у заяві.

13 серпня Окружний адміністративний суд переніс розгляд справи на 4 вересня.

​

З історії «продовольчої революції» у ЗСУ

Реформа системи армійського харчування стартувала 2015 року, з приходом до міністерства оборони України «Волонтерського десанту». Як розповіла кореспондентові Радіо Свобода одна з його членів, співаторка реформи системи харчування Діана Петреня, 16 вересня 2015 року було розпочато пілотний проект у двох військових частинах – у Львові та Одесі.

Після цього волонтери, військові, незалежні експерти розробили концепцію харчування у ЗСУ.

Реалізація «пілоту» дозволила розробити каталог продуктів із 348 позицій, куди увійшли овочі та фрукти, молочно-кислі продукти та ще багато чого такого, чого у старій системі не було.

У каталозі є два показники: вартість за добу та калорійність, що дозволяє за допомогою спеціальної програми формувати щодня різноманітне меню, балансуючи в потрібних показниках. Проект також дозволив оновити кухонне обладнання військових частин та запровадити систему «Електронний склад» й вести «електронний облік продуктів для українських бійців», розповідає Петреня.

Система харчування «за каталогом» запрацювала у 2017-2018 роках. За даними Міністерства оборони, на липень цього року на нову систему харчування перейшли половина військовослужбовців, друга половина мала би це зробити до кінця поточного року.

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Український військовослужбовець

Ветеран окремої десантно-штурмової 95 бригади Олександр Погребиський у розмові з Радіо Свобода переказав думки військовослужбовців, які несуть службу у цьому та інших підрозділах. «Харчування за каталогом» їм подобається своєю різноманітністю, наявністю у раціоні м'яса, овочів та фруктів, а також сучасним наповненням сухого пайка.

Однак, «на даному етапі жодна з військових частин, яка мала би перейти на нову систему харчування до кінця 2019 року, зробити це не встигне», – наголошує Діана Петреня.

Через рішення суду завершення реформи системи харчування відкладено на невизначений термін, вважає волонтерка.