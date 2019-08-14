Міноборони та волонтери: окружний адмінсуд Києва може знову перевести армію на «макарони»

М’ясні страви з гарнірами, овочі, фрукти, «молочка» замість «тушонки» та макаронів – так виглядає раціон половини військовослужбовців Збройних сил України. На таке ж меню мають перейти ще 250 частин до кінця 2019 року – фактично, уся армія. Однак, відповідний наказ Міністерства оборони заблокував своїм рішенням Київський окружний адміністративний суд. У Міноборони вже кажуть про зрив реформи харчування. Військовослужбовці все ж сподіваються, що реформу розблокують і їм не доведеться повертатися до «совкового харчування».
Судовий процес розпочався 26 липня 2019 року: Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію наказу Міністерства оборони від 3 березня цього року «Про перехід військових частин Збройних сил України (ЗСУ) на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році».
Наказ передбачає проведення реформи харчування в Збройних силах України, точніше у тих його підрозділах і частинах, які досі на нову систему не перейшли.
Позивачем у справі виступив «суб’єкт господарської діяльності», який раніше, до впровадження реформи, постачав продукти харчування у ЗСУ.
Міністерство оборони повідомило про можливі наслідки призупинення дії наказу. Серед іншого, у міністерстві кажуть про можливе погіршення якості харчування особового складу Збройних сил України, загрозу повернення «корупційної складової» і відновлення «застарілих та неефективних підходів продовольчого забезпечення».
ЦІ негативні наслідки можуть «серйозно вплинути на систему забезпечення армії в цілому, а також на мотивацію українських військових, зокрема і тих, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС», наголошують у Міноборони.
Суд:предметом позову є процедура, а не зміст
Тим часом Окружний адміністративний суд оприлюднив заяву, в якій предметом позову названа процедура, а не зміст ухвалення наказу.
«В даній справі, суд не розглядає та не надає оцінки безпосередньо проведеній реформі системи харчування у Збройних Силах України, а лише аналізує дотримання Міністерством оборони України законодавчо встановленого порядку прийняття оскаржуваного наказу», – ідеться у заяві.
13 серпня Окружний адміністративний суд переніс розгляд справи на 4 вересня.
З історії «продовольчої революції» у ЗСУ
Реформа системи армійського харчування стартувала 2015 року, з приходом до міністерства оборони України «Волонтерського десанту». Як розповіла кореспондентові Радіо Свобода одна з його членів, співаторка реформи системи харчування Діана Петреня, 16 вересня 2015 року було розпочато пілотний проект у двох військових частинах – у Львові та Одесі.
Після цього волонтери, військові, незалежні експерти розробили концепцію харчування у ЗСУ.
Реалізація «пілоту» дозволила розробити каталог продуктів із 348 позицій, куди увійшли овочі та фрукти, молочно-кислі продукти та ще багато чого такого, чого у старій системі не було.
У каталозі є два показники: вартість за добу та калорійність, що дозволяє за допомогою спеціальної програми формувати щодня різноманітне меню, балансуючи в потрібних показниках. Проект також дозволив оновити кухонне обладнання військових частин та запровадити систему «Електронний склад» й вести «електронний облік продуктів для українських бійців», розповідає Петреня.
Система харчування «за каталогом» запрацювала у 2017-2018 роках. За даними Міністерства оборони, на липень цього року на нову систему харчування перейшли половина військовослужбовців, друга половина мала би це зробити до кінця поточного року.
Ветеран окремої десантно-штурмової 95 бригади Олександр Погребиський у розмові з Радіо Свобода переказав думки військовослужбовців, які несуть службу у цьому та інших підрозділах. «Харчування за каталогом» їм подобається своєю різноманітністю, наявністю у раціоні м'яса, овочів та фруктів, а також сучасним наповненням сухого пайка.
Однак, «на даному етапі жодна з військових частин, яка мала би перейти на нову систему харчування до кінця 2019 року, зробити це не встигне», – наголошує Діана Петреня.
Через рішення суду завершення реформи системи харчування відкладено на невизначений термін, вважає волонтерка.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ