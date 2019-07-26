Окружний адмінсуд називає тиском обшуки НАБУ і ГПУ

Окружний адміністративний суд Києва називає тиском слідчі дії, які 26 липня в суді проводять представники Національного антикорупційного бюро і Генеральної прокуратури України.

«Працівниками НАБУ і ГПУ здійснюється грубе неправомірне втручання в роботу Окружного адміністративного суду міста Києва – наразі проводяться обшуки в кабінетах суддів, канцелярії, інших приміщеннях, відбувається вилучення оргтехніки і документів, що унеможливлює проведення судових засідань, прийому і реєстрацій вхідних документів від відвідувачів суду». – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті суду.

У суді заявили, що слідчі дії проводяться на підставі ухвали суду «з порушенням територіальної підсудності справи».

Як наголосили в суді, клопотання про проведення обшуку подав слідчий управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України до суду, розташованого в Чернігові.

«Вказаний структурний підрозділ ГПУ утворений для розслідувань справ Майдану під керівництвом Горбатюка, а питання можливих правопорушень з боку суддів не відноситься до сфери компетенції цього управління Ухвала на проведення обшуків в Окружному адміністративному суді Києва видана суддею Деснянського районного суду Чернігова в кримінальній справі 2014 року і стосується справ, що були відкриті у 2019 році», – йдеться в повідомленні.

«Неправомірні дії з боку ГПУ і НАБУ свідчать про спроби тиску на суддів та їх дискредитацію. Обшуки тривають понад шість годин, судді і працівники апарату суду залишаються заблокованими, зв’язку з ними немає. Запланований брифінг ОАСК з приводу ситуації, що склалась, не відбувся, адже судді фізично не мали змоги вийти до журналістів», – заявили в суді.

Коли буде відновлена робота суду, поки що невідомо, кажуть в Окружному адмінсуді.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За повідомленням, слідчі дії стосуються справи про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і низки суддів Окружного адміністративного суду Києва.