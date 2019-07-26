ГПУ готує підозри керівництву і 4 суддям Окружного адмінсуду Києва – Горбатюк

Прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, де 26 липня Генпрокуратура і НАБУ проводять обшуки, повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, підозри стосуються фактів втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів й організації ухвалення завідомо неправосудних рішень.

«Відбувається системне втручання в розгляд справ судами з боку насамперед керівництва цього суду. Але не лише в розгляд справ, а й у діяльність інших органів державної влади, вищих органів державної влади, зокрема Конституційного суду, міністерств, відомств, судів, що, за нашою оцінкою, фактично становить загрозу національній безпеці, тому що поза судовим процесом, можна сказати в ручному режимі, ухвалюються рішення», – сказав Горбатюк 26 липня в Києві.

Як повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ, проекти повідомлення про підозру тепер направлять керівництву Генпрокуратури для ухвалення відповідного рішення.

Національне антикорупційне бюро України раніше сьогодні повідомило про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Їх проводять спільно з управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, обшуки здійснюють «у межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями» Окружного адмінсуду Києва. Інших деталей НАБУ не повідомляло.

Головою цього суду є Павло Вовк. В Окружному адмінсуді обшуки поки що не коментували.