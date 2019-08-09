«Нафтогаз» просить Окружний адмінсуд скасувати постанову уряду щодо ціни на газ

Національна акціонерна енергетична компанія «Нафтогаз» звернулася до Окружного адміністративного суду з позовом до Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба суду.

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» просить суд скасувати постанову уряду, яка регламентувала розрахунки ціни на газ для населення.

«Позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Уряду від 5 червня 2019 року №485 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293». Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом», – йдеться в повідомленні суду.

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У червні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів зобов’яже НАК «Нафтогаз» встановити ціну на газ для населення в червні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.