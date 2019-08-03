Україна накопичила рекордний обсяг газу в ПСГ – Коболєв

Обсяг газу, який Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» накопичила в підземних сховищах, 2 серпня перетнув позначку 16 мільярдів кубометрів. Про це повідомив у мережі Facebook голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні», – написав високопосадовець.

Днем раніше компанія «Нафтогаз України» відзначала, що накопичений обсяг газу на 3 мільярди кубометрів більший, ніж торік.

«До початку опалювального сезону потрібно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу, щоб мінімізувати будь-які енергетичні ризики», – вказує «Нафтогаз».

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит. Росія зможе вдатися до такого кроку, якщо запустить до кінця 2019 року газопровід «Північний потік-2». Переговори щодо нової угоди про транзит газу з використанням української ГТС нині тривають.