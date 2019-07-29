Луганська ТЕС перейшла на газ – голова військово-цивільної адміністрації

Луганську теплоелектростанцію, що знаходиться у місті Щастя, перевели з вугілля на газ, повідомляє в Facebook голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький. За його словами, наразі станція працює в штатному режимі.

«Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели із споживання вугілля на газ. Споживачі різниці не відчули. Все знаходиться під контролем, причин для занепокоєння немає», – повідомив голова Луганської обласної адміністрації.

25 липня у прес-службі ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» попереджали про можливі зупинки генерації електроенергії через нестачу вугілля та можливі знеструмлення.

Луганська ТЕС з 2014 року є єдиним виробником електроенергії в області. Вироблену станцією електроенергію отримує близько 1 мільйона українців як на підконтрольній, так і на непідконтрольній українській владі території області.

Вугілля для Луганської ТЕС компанія «ДТЕК» постачає з Росії. Через заборону російської залізниці перевозити вугілля з території Росії на станцію станція залишилася без твердого палива. Зараз вугілля можна імпортувати або експортувати в Україну лише на підставі окремих дозволів.

Залізничного сполучення зі станцією з підконтрольної Києву території України немає.