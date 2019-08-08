«Нафтогаз» у серпні знизить ціну на газ для населення ще на 265 гривень – уряд

Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазові» у серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів, повідомила пресслужба уряду ввечері 7 серпня.

«Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, без тарифів і транспортування і постачання складе 4640 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 гривень, ніж ціна в липні (4905 грн)», – йдеться в повідомленні.

У квітні в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.