Уряд: у липні ціна газу для населення знизиться ще на 650 гривень

«Нафтогаз України» у липні знизить ціну природного газу для населення ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів, йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

«Ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування і постачання, складе 4 905 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 гривень, ніж ціна в червні – 5 554 гривень», – заявляють у Кабміні.

У квітні в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У березні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.