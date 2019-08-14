Угруповання «ДНР» підвищує тарифи. Чому?

Вперше з весни 2014 року угруповання «ДНР» готується підняти тарифи на комунальні послуги для населення. Обіцяють, що ціни будуть зростати поетапно. Наразі борг жителів Донецька та Луганська перед «комунальниками» на окупованій території, за їхніми словами, досяг 9 мільярдів рублів, тобто понад 3,5 мільярди гривень.

Чому угруповання посягнуло на, ймовірно, єдиний плюс для жителів окупованих територій – низькі тарифи? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

– Приблизна «комуналка» за трикімнатну квартиру в окупованому Донецьку складає 320 гривень влітку та 640 гривень взимку. Олександре, чиїм коштом був банкет усі ці п’ять років? Чому комунальні послуги для жителів ОРДЛО були такими низькими?

– Вартість комунальних послуг завжди була політичним питанням і незначною мірою економічним. В часи дев'яностих-нульових років, коли тарифи встановлювалися на місцевому рівні, це взагалі була зброя передвиборчої боротьби за посаду мера міста чи депутатів.

Для новоствореної «влади», якою була фактична «влада» «Л/ДНР», це було дуже важливо, оскільки ніщо так не б’є по кишенях українців, як вартість «комуналки». Зараз в материковій Україні комунальні платежі та харчування разом складають понад 70% бюджету сімей у містах. У селах зовсім інша структура видатків. Тому з політичних мотивів було дуже вигідно не піднімати «комуналку».

Які для цього були ресурси. Зрозуміло, було вугілля, на окупованій території залишилося дві ТЕС, які повністю забезпечують електроенергією. Тому своя електроенергія, своє вугілля, на які можна поставити ціну, яку захочеш. Газ йшов із Росії. Певний момент були навіть суди в Стокгольмському арбітражі, Росія намагалася виставити рахунки «Нафтогазу», але він відбився. І це в нормах цивілізованих країн – окупант завжди відповідає за населення на окупованій території.

І найболючіша тема – це вода. На Донбасі працює корпорація «Вода Донбасу», в яку входить купа невеликих водоканалів, які забезпечують водопостачання в містах всюди, де є централізоване водопостачання. Вода подається з Сіверського Дінця. Ця траса частково проходить по окупованій території. І кінець-кінцем вода потрапляє в Маріуполь.

Тут можливі спекуляції. Ніхто не може відключити воду, тому що є, з одного боку, необхідність давати її в Маріуполь, а з іншого – бойовики розуміють, якщо перекриють цю воду, то в Донецьку її не буде. Але платити за цю воду не хочуть. Є різні дані з різних джерел і, мабуть, одна з близьких до правди сума – 1,4 мільярда гривень, які заборгувало населення окупованих територій цьому комунальному підприємству «Вода Донбасу».

– Цікаво, що майже всі працівники цього підприємства живуть на окупованій території, а саме підприємство працює за українськими законами.

– Фактично незалежна Україна розплачується за ці низькі тарифи.

– Ви говорите, що близько 1,4 мільярда гривень – це борг перед «Водою Донбасу», за різними оцінками. «Комунальники» так званої «ДНР» кажуть, що з весни 2014 року борг перед підприємствами досяг понад 3,5 мільярди гривень. Звідки накапали ще два мільярди?

– Є й інші цифри та різні дані. Є дійсно цифра 3,8 мільярда гривень, про що заявляє саме комунальне підприємство «Вода Донбасу». Але можливо, що там сидить ще заборгованість жителів підконтрольних територій України.

Комунальному підприємству не вистачає коштів, і ця ситуація дуже загрозлива. Тому що всі підприємства комунальні, коли тарифи неадекватні економічній ситуації, вони працюють в рознос. Не вистачає обігових коштів, починається економія, недокачування води, недогрівання теплоносія.

Восени минулого року був випадок, коли 118 людей отруїлися й потрапили в лікарню саме в ОРДЛО. Тому що замість хлору дезінфекцію проводили марганцем. Це виявилось неефективним, вода була непридатна до вживання.

– У грудні 2018 року так званий «міністр будівництва та ЖЕКу» «ДНР» Сергій Наумець говорив, що в жодному разі не будуть підвищуватися тарифи. Олександре, чому через пів року угрупування «ДНР» вирішило заговорити про підвищення тарифів?

– Це питання до них. Я можу лише трактувати.

Коли кажуть про тарифи для населення, не кажуть про тарифи для промисловості. Для промисловості на цих територіях тарифи набагато вищі

Диктує економіка. Комунальні підприємства економічно загнуться, не зможуть працювати. Тут є певне лукавство. Коли кажуть про тарифи для населення, не кажуть про тарифи для промисловості. Для промисловості на цих окупованих територіях тарифи набагато вищі. Тобто промисловість перекриває збитки, які отримують підприємства, продаючи дешеву воду, газ, тепло для населення.

Підприємство працює на знос. Вони починають економити на всьому. Хлор замінили марганцем, а скільки робиться ходів, про які ніхто не знає. Коли ситуація стане критичною, підприємство зупиниться. Про мережі я не кажу, вони по всій Україні знаходяться в жалюгідному стані, а я можу уявити, що робиться там. Там же мережі працювали завжди на знос, тому ризик техногенних катастроф постійно буде зростати. Особливо в зимовий період, коли така складна температурна ситуація. Коли стрибки температури, від цього труби рвуться, комунікації рвуться і тепло почне пропадати в окремих містах.

– Сепаратистські видання повідомили, що так званий «уряд» угруповання «ДНР» почав аналіз фінансового стану житлово-комунального господарства для розв'язання питання, ймовірно, підвищення тарифів. Тобто вони оцінюють стан усіх комунальних мереж, кількість працівників, рівень витрат та рахують, наскільки потрібно підвищувати тарифи?

Якщо витрати підприємства не будуть покриватися коштом

діяльності підприємства, то це для нього колапс

​– Так. Будь-яке підприємство має перелік витрат. І якщо ці витрати не будуть покриватися коштом діяльності підприємства, то це для нього колапс. Це господарська діяльність, тут ніякої політики немає. Тобто політикани роблять з цього політику. Але це означає, якщо тарифи не задовольняють рівень потреб підприємства, то підприємство буде поступово занепадати.

– Чи може Україна відрізати водопостачання до ОРДЛО?

– Окрім води, нічого іншого Україна не постачає на окуповані території. Є міжнародні конвенції, які підписувала Україна і в яких зазначено, що вода – це один з пріоритетів людського життя. Тобто якщо позбавити жителів Донбасу води, це буде певним порушенням гуманітарного міжнародного права.

– З Кримом Україна вже так зробила.

– З Кримом інша ситуація. Там є власна вода, якої вистачає для населення. Проблема через окупаційні війська, які масово заполонили Крим, для них не вистачає води.

– Олександре, а є інформація про те, хто постачає комунальні послуги в ОРДЛО? Це усі так звані «державні підприємства»?​

– Комунальне господарство – це доволі ласий шматок за умови, якщо населення справно платить. Я не виключаю, що колишні комунальні ЖЕКи чи інші, водоканали, теплокомуненерго в ОРДЛО зараз «перейшли» в приватні руки. І навіть якщо там рівень платежів – 65%, але йде в кишеню «власника», то він себе нормально почуває. Він же не вкладає інвестиції, ніхто його не може змусити розвивати це «підприємство».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)