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05 Липень 2019, Київ 22:01
Новини | Політика

Уряд заборонив обмежувати електропостачання «Води Донбасу»

Прифронтовий Торецьк під час перебоїв водопостачання, осінь 2018 року

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Кабінет міністрів заборонив постачальникам електроенергії обмежувати обслуговування комунального підприємства «Вода Донбасу», повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Таке рішення в уряді пояснили тим, що перебої з постачанням води, які спричиняє знеструмлення «Води Донбасу», несе загрози санітарно-епідеміологічного і техногенного характеру.

«Знеструмлення комунального підприємства «Вода Донбасу» – це знеструмлення дев’яти фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що знаходяться на території, підконтрольній українській владі», – йдеться в повідомленні уряду.

Заява Кабміну не роз’яснює, яким чином уряд планує врегулювати ситуацію з оплатою електроенергії комунальним підприємством «Вода Донбасу».

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У квітні 2019 року національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляла, що енергопостачання «Води Донбасу» лишається неврегульованим, а саме комунальне підприємство скаржилося на зависокі тарифи на енергопостачання.

Частина об’єктів КП «Вода Донбасу» перебуває на контрольованій Україною території, частина – на окупованій. Зокрема водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тисяч кубів щодобово.

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