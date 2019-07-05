Уряд заборонив обмежувати електропостачання «Води Донбасу»

Кабінет міністрів заборонив постачальникам електроенергії обмежувати обслуговування комунального підприємства «Вода Донбасу», повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Таке рішення в уряді пояснили тим, що перебої з постачанням води, які спричиняє знеструмлення «Води Донбасу», несе загрози санітарно-епідеміологічного і техногенного характеру.

«Знеструмлення комунального підприємства «Вода Донбасу» – це знеструмлення дев’яти фільтрувальних станцій, 152 водопровідно-насосних станцій, 24 каналізаційних очисних споруд, 74 каналізаційно-насосних станцій, що знаходяться на території, підконтрольній українській владі», – йдеться в повідомленні уряду.

Заява Кабміну не роз’яснює, яким чином уряд планує врегулювати ситуацію з оплатою електроенергії комунальним підприємством «Вода Донбасу».

У квітні 2019 року національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляла, що енергопостачання «Води Донбасу» лишається неврегульованим, а саме комунальне підприємство скаржилося на зависокі тарифи на енергопостачання.

Частина об’єктів КП «Вода Донбасу» перебуває на контрольованій Україною території, частина – на окупованій. Зокрема водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тисяч кубів щодобово.