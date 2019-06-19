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19 Червень 2019, Київ 09:07
Донбас.Реалії

Проживи без воды: грустный «квест» города за линией разграничения

Село Еленовка находится на неподконтрольной территории, за 25 километров от Донецка

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Как жить, когда из крана 10 дней не идет вода? Это реалии для жителей оккупированного Хрустального (до 2016-го Красный Луч): водоснабжение отключают на несколько дней, но не восстанавливают его и через четыре недели. В группировке «ЛНР» объясняют: ведутся ремонтные работы, жители же считают, что таким образом на них зарабатывают.

«Уважаемые жильцы. Водоснабжение будет ограничено на 2 дня в связи с ремонтными работами», – с такими объявлениями жители Хрустального (бывший Красный Луч) сталкиваются постоянно. Вот только сроки, которые указаны в объявлениях, никогда не совпадают с реальными датами, рассказывает жительница города Наталья. Сейчас же предупредили, что по нечетным числам месяца вода будет в одних микрорайонах, по четным – в других.

«В некоторых районах нет воды по месяцу, в некоторых – то качает, то нет. У нас не было воды 10 дней, а сейчас закачала маленькой струйкой. Недавно знакомый звонил в «Луганскводу», они обвиняют Украину, что это она нам отключила. Ведутся какие-то ремонтные работы в Алчевске и Яновке. В объявлении сказано, что просто ограничена подача воды на город», – говорит Наталья.

Ремонтные работы ведутся постоянно, уверяет «Лугансквода» – предприятие, оставшееся на неподконтрольной Украине территории. Вот только, не смотря на все упоминания о ремонтах в Красном Луче, здесь воду не видят месяцами. К примеру, в районе 160-й шахты и «Эмоса».

Другая жительница города объясняет Радио Донбасс.Реалии: в Красном Луче и раньше были перебои с водой – до 2014 года. Но тогда все же был понятен приблизительный график – через день, через два, только по пятницам. Сейчас же подловить правильный момент и успеть запастись водой удается единицам.

В группировке «ЛНР» пропажу воды продолжают объяснять ремонтными работами. Говорят: это временно. На сайте «Луганскводы» опубликованы даты возобновления водоснабжения – в течение недели. Хотя люди не получают воду месяцами.

По местному телевидению, подконтрольному «ЛНР», рассказывают, что ведут десятки ремонтов – они должны «улучшить водоснабжение». «Главой» «республики» (имеется в виду Леонид Пасечник, главарь группировки «ЛНР» – ред.) было принято «решение» о выделении дополнительных средств на восстановление водоснабжение в городах и поселках «ЛНР», – говорит Сергей Королев, начальник отдела «Луганскводы» в Красном Луче.

«Происходили аварии, были обесточены насосные станции. Поэтому была сокращена подача воды на Красный Луч. Сегодня сбой подачи воды имеет место во всех районах города. Департамент осуществляет подвоз воды», – лишь это объяснение «чиновника», но ни одного комментария местного жителя мы так и не нашли, хотя возмущенных людей в соцсетях – десятки. Подконтрольное боевикам местное городское телевидение зато показывают большой сюжет об автопробеге в честь Дня России, во главе которого едет «замглавы» «администрации» города – она благодарит Путина и россиян за помощь.

Люди тем временем активно высказываются в местных пабликах. Многие считают: таким образом их вынуждают закупать воду, которую развозят машины.

«Хорошая схема. Нам воду не дают, мы покупаем у машин, а машины «отбашляют» обратно власти. Они при деньгах, а мы опять попрошайки», – написал житель Красного Луча.

«Вечный запас надо иметь. Тут лето, полив, а они отключают по вечерам и вообще по своему усмотрению. Зато по городу течет рекой. Фантастическая организация», – прокомментировала краснолучанка.

«Один ответ каждый год: с мая по октябрь – ремонтные работы. Это делается, чтобы люди покупали у них воду», – пишет другой житель в группе «Подслушано Красный Луч».

«Прям вынуждают людей делать скважины, только не у всех есть финансы на это», – также констатируют краснолучане.

«У нас ничего не качает, как свиньи ходим. Процветаем называется», – пишет житель Красного Луча.

Страдают от недостатка воды и на подконтрольной Украине стороне. В Новгородском и соседних селах в эти выходные состоялся стихийный митинг жителей. С 23 мая из-за неуплаты долгов компания ДТЭК отключила электроснабжение насосных станций «Воды Донбасса». В Новгородском большинство жителей – это семьи рабочих «Фенольного завода» компании «Метинвест». Госслужба по чрезвычайным ситуациям, «Фенольный завод» и местная власть обеспечили восемь подвозов воды в сутки на 12 тысяч населения. Но она техническая – питьевую воду можно только купить. В Новгородском побывал Артем Лютый. Он пообщался с жителями, волонтерами и главой села Николаем Ленко – вот, что там происходит.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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