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Тысячи жителей прифронтовых городов Донецкой области требуют вернуть воду. Из-за долгов за электроэнергию государственное предприятие «Вода Донбасса» отключено от сети, из-за чего около ста тысяч людей без воды находятся уже с месяц. Кабинет министров Украины уже распорядился внести «Воду Донбасса» в список защищённых потребителей и подключить к электроснабжению, но помогло ли это?

Уже больше месяца Донецкая область страдает от перебоев с водой. Где-то подача воды ограничена, а где-то её и вовсе нет, как, к примеру, в Новгородском и Торецке, рассказывает житель Торецка Олег Василенко.

После работы идёт к колодцу – и таскает на себе воду.

«У меня у дочки трое деток, самому младшему – 4 месяца. Зять работает в проходке, после работы идёт к колодцу – и таскает на себе воду. А на улице такая жара», – говорит Василенко. По его словам, люди уже начали готовится к акции протеста, чтобы их требования были услышаны.

А вот что происходило неделю назад в Новгородском? Воду там не дали до сих пор.

За долги перед Национальной энергетической компанией «Укрэнерго» «Воду Донбасса» отключили от электроснабжения, так как с января 2019 года предприятие не платило за электричество поставщику.

Тем временем в Кабмине распорядились возобновить водоснабжение на Донбассе.

Люди должны получить воду

«Я поручил всем службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании «Вода Донбасса», которая подает воду потребителям, и как можно быстрее предоставить ей статус «защищенного потребителя». Это сделает невозможным отключение. Подчеркиваю: люди должны получить воду», – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Однако, пока проблема не решена. Новых объектов не отключали, но на ранее отключённых водоснабжение не восстановлено, говорит Александр Евдокимов, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Вода Донбасса».

Отключена насосная станция четвёртого подъёма, второго донецкого водовода, обеспечивающая Торецк

«Белокузьминовский водозабор, который поставляет на Белокузьминовку и ряд ближайших сёл, а также на часть Константиновки, по-прежнему отключен. Отключена насосная станция четвёртого подъёма, второго донецкого водовода, обеспечивающая Торецк. Мы там пустили самотёком с насосной станции, вода доходит, но не все сёла обеспечиваются водой. Артёмовская фильтровальная станция тоже отключена», – рассказывает Евдокимов, добавляя, что вся надежда – на исполнение решения Кабинета министров Украины о внесении «Воды Донбасса» в список защищённых потребителей.

«Сейчас главное – дать людям воду, а потом уже решать вопросы с долгами. Уже неделю не можем добиться того, чтобы вернуть воду в Константиновку после аварии», – говорит Евдокимов.

Тем временем жителям Новгородского, Белокузьминки, Торецка и части Константиновки приходится довольствоваться подвозом технической воды, набирать её в колодцах и покупать бутилированную воду для приготовления пищи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)