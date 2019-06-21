Гройсман доручив забезпечити водопостачання Донбасу – Кабмін

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив відновити постачання води населеним пунктам на Донбасі, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, Гройсман розпорядився закріпити за комунальним підприємством «Вода Донбасу» статус захищеного споживача.

«Це унеможливлює вимкнення електрики, а відтак перебої з водозабезпеченням міст і селищ», – йдеться в заяві уряду.

Таку ж інформацію оприлюднив і сам Гройсман.

«Наголошую: люди мають отримати воду», – заявив він.

У квітні 2019 року національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляла, що енергопостачання «Води Донбасу» лишається неврегульованим, а саме комунальне підприємство скаржилося на зависокі тарифи на енергопостачання.

Частина об’єктів КП «Вода Донбасу» перебуває на контрольованій Україною території, частина – на окупованій. Зокрема водозабір, станція фільтрації та підйому води діє на підконтрольній Києву території, звідки ця вода подається в окупований Донецьк в обсязі 860 тисяч кубів щодобово.