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04 Липень 2019, Київ 15:24
Новини | Політика

ЮНІСЕФ: мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі

Від початку цього року, за даними організації, через бойові дії в районах, уражених конфліктом, тимчасово призупинялося або повністю перекривалося водопостачання для 3,2 мільйона людей загалом на 29 днів

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Ескалація бойових дій на сході України створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 мільйона людей, у тому числі 500 тисяч дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури, заявляє Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

«Протягом останнього тижня червня було п’ять окремих інцидентів, пов’язаних з конфліктом, внаслідок яких було ушкоджено об’єкти водопостачання і санітарно-гігієнічні об’єкти на лінії розмежування на сході України, яка розділяє підконтрольні і непідконтрольні уряду території», – повідомили Радіо Свобода в ЮНІСЕФ.

Від початку цього року, за даними організації, через бойові дії в районах, уражених конфліктом, тимчасово призупинялося або повністю перекривалося водопостачання для 3,2 мільйона людей загалом на 29 днів. Було зафіксовано 58 випадків пошкодження об’єктів системи водопостачання і водовідведення.

«Вода під прицілом» – фотоісторії з Донбасу до Всесвітнього дня води
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Вода під прицілом» – фотоісторії з Донбасу до Всесвітнього дня води

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні до Всесвітнього дня води відкрив фотовиставку, присвячену проблемам доступу до питної води мешканців, які живуть у зоні конфлікту на сході України

Від початку конфлікту загинули дев’ять і були поранені 26 працівників системи водопостачання, у тому числі троє – цього року. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей та сімей, які живуть у районах, уражених конфліктом, наголошують у ЮНІСЕФ.

«ЮНІСЕФ повторно закликає до невідкладного припинення обстрілів критично-важливих об’єктів цивільної інфраструктури без дотримання принципу розрізнення і до вжиття заходів для захисту працівників системи водопостачання. Ці чоловіки та жінки ризикують життям, щоб сім’ї та діти мали доступ до чистої питної води, що є основоположним правом для всіх», – наголосила заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

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У фонді наголосили, що цього року потребують 13,3 мільйона доларів для забезпечення водопостачання і санітарно-гігієнічних умов на сході України, із цієї суми поки що вдалося зібрати лише 15%.

За даними ЮНІСЕФ, у перші п’ять місяців 2019 року фонд і його партнери допомогли приблизно 930 тисячам людей з обох сторін лінії розмежування отримати доступ до чистої питної води.

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