Данилюк про транзит російського газу: було б абсолютно безвідповідально не мати плану «Б»

Україна має план «Б» на випадок припинення транзиту російського газу, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в інтерв’ю виданню «BBC Україна».

«Було б абсолютно безвідповідально не мати плану «Б», – сказав Данилюк.

Він запевнив, що Україна виживе без транзиту російського газу.

«На все є відповідь, просто треба завжди думати, як нам підсилювати наші позиції. Звичайно, ми виживемо. Спитайте на вулиці про це людей. Але це ж не тільки питання виживання, це питання розвитку країни. Тому коли ми говоримо про транзит – це і кошти, які ми отримуємо, і розвиток ГТС, і можливість залучення інвестицій, це і розвиток країни», – зазначив Данилюк.

18 липня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва «готова домовлятися» про продовження транзиту газу через територію України. Того ж дня у «Нафтогазі» озвучили умови, запропоновані раніше віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем: укладення операторської угоди про поєднання газотранспортних систем та угоди про бронювання потужностей.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.