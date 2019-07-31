Комітет Сенату США погодив санкції проти «Північного потоку-2»

Комітет із міжнародних відносин Сенату США погодив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які залучені до будівництва газопроводу «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною.

Тепер документ мають розглянути в Сенаті та Палаті представників. Якщо члени Конгресу підтримають законопроєкт, його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.

Документ передбачає санкції проти кораблів, які прокладають російські газопроводи у морі на глибині понад 30 метрів. Таким чином, санкції можуть стосуватися й іншого російського газопроводу – «Турецького потоку».

Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

У червні президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Польщі розкритикував Німеччину через співробітництво з Росією в межах будівництва газопроводу. Він зазначив, що альтернативою для Берліна може стати скраплений газ зі Сполучених Штатів.