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17 Липень 2019, Київ 08:39
Новини | Політика

Сенат США ухвалив резолюцію до 5-ї річниці Революції Гідності і пам’яті Героїв Небесної сотні – посольство

Портрети Героїв Небесної сотні на однойменній імпровізованій алеї у Києві

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Сенат США одностайним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-й річниці Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні, повідомило посольство України у США.

У посольстві зазначили, що в документі Сенат США:

  • Вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;
  • Вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави;
  • Очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;
  • Підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі.
  • Підтверджує невизнання незаконних спроб Росії анексувати Крим;
  • Вітає створення автокефальної Православної церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;
  • Засуджує триваючу агресію Росії проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;
  • Висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в Росії та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;
  • Закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти Росії до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;
  • Називає газопровід «Північний потік-2» значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;
  • Вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.
/**/ /**/ /**/ Алея Героїв Небесної сотні в Києві
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Згідно з повідомленням, авторами резолюції виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Генеральної прокуратури України, всього під час подій Євромайдану, які також назвали Революцією Гідності, постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули.

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