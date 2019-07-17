Сенат США ухвалив резолюцію до 5-ї річниці Революції Гідності і пам’яті Героїв Небесної сотні – посольство

Сенат США одностайним рішенням ухвалив резолюцію, присвячену 5-й річниці Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні, повідомило посольство України у США.

У посольстві зазначили, що в документі Сенат США:

Вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;

Вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів президента України та інавгурації Володимира Зеленського на посаду глави держави;

Очікує на проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;

Підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також наданні додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі.

Підтверджує невизнання незаконних спроб Росії анексувати Крим;

Вітає створення автокефальної Православної церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;

Засуджує триваючу агресію Росії проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;

Висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в Росії та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;

Закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти Росії до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;

Називає газопровід «Північний потік-2» значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;

Вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали нещодавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.

Згідно з повідомленням, авторами резолюції виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

У період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Генеральної прокуратури України, всього під час подій Євромайдану, які також назвали Революцією Гідності, постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули.