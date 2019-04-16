«5 років після Майдану: хиткі дороговкази пам’яті»: соціологи про сприйняття Революції гідності

Сьогодні у Києві соціологи представили результати опитування щодо ставлення українців до Революції гідності (Майдану). Опитування під назвою «5 років після Майдану: хиткі дороговкази пам’яті» провели фахівці Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» на замовлення Національного музею Революції гідності (Музею Майдану).

Згідно опитувань, більшість респондентів (з двох тисяч опитаних) позитивно ставляться до Майдану або ж підтримували Революцію гідності; близько чверті опитаних не підтримували ні Майдан, ані владу. Майдан активніше підтримували на заході та у центрі України, тоді як мешканці півдня і сходу країни «тримали нейтралітет», повідомила експерт центру «Соціоінформ» Наталя Зайцева-Чіпак.

«Україномовне населення країни підтримувало Майдан більшою мірою, аніж російськомовне. Чим вищим був рівень доходу респондентів, тим з вищою імовірністю він підтримував Майдан, чим нижчим – тим більше респондент виступав проти «заворушень». Чим вищим був рівень освіти респондента, тим більшою мірою він схилявся підтримати революцію гідності», – зазначила експерт.

За словами Зайцевої-Чіпак, сприйняття подій на Майдані «було суперечливим відразу», а за 5 років після Майдану контраверсійність поглибилась: «Спогади стираються, а сьогодення додає подіям нових оцінок – не завжди об’єктивних і дуже різних. В умовах активної гібридної війни – це надзвичайно небезпечний тренд, оскільки громадська думка легко піддається маніпуляції та вибудовує образи ворогів і недружні сенси», – наголошує соціолог.

Водночас, згідно опитувань, понад 70 відсотків українців вважають за необхідне зберегти пам’ять про події Революції гідності та вшановувати пам’ять героїв Небесної сотні.

Міністр культури України Євген Нищук і керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, коментуючи оприлюднені результати опитування, наголосили на необхідності «записувати, фіксувати спогади учасників Революції гідності», щоб зберегти пам’ять про події Майдану.