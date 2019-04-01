ГПУ: обвинувачення щодо судді у справі Майдану передали до суду

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури передало до суду обвинувальний акт щодо судді Дніпровського суду в Києві за фактами неправосудних рішень щодо учасників Революції гідності, повідомляє ГПУ.

За даними прокуратури, суддю звинувачують у неправомірному взятті під варту двох протестувальників, яких незаконно затримали 18 лютого 2014 року.

«Крім того, судді інкримінується винесення завідомо неправосудного рішення і щодо учасника автопробігу громадської організації «Автомайдан» до резиденції «Межигір’я», якого в лютому 2014 року незаконно позбавлено права керування транспортним засобом на три місяці», – йдеться у повдіомленні.

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Суддю підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і корисливому винесенні завідомо неправосудної ухвали, яке спричинило тяжкі наслідки.

Також ГПУ повідомляє, що одночасно з обвинувальним актом направила до Верховного Суду клопотання про зміну підсудності, адже справа входить до компетенції того ж суду, в якому обвинувачена працювала.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.