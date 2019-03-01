ГПУ повідомила про нову підозру фігурантам справи про злочини проти майданівців

У Генеральній прокуратурі України повідомили про нову підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів стосовно мітингувальників під час Революції гідності, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, слідчі зібрали достатні докази для повідомлення про підозру колишньому начальнику Департаменту громадської безпеки МВС та екс-начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ. Обох оголошено в розшук, вказали в ГПУ.

«Розслідуються обставини перешкоджання вищими посадовими особами держави організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, організації перевищення правоохоронцями своїх повноважень, умисних вбивств мітингувальників, заподіяння їм тілесних ушкоджень та вчинення інших злочинів у період листопада 2013 року – лютого 2014 року», – уточнили в ГПУ.

Крім того, через встановлення нових обставин участі колишніх посадовців у протидії акціям протесту про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру оголосили Миколі Азарову, Павлу Лєбедєву, Юрію Ільїну, Станіславу Шуляку, Павлу Зінову, Валерію Мазану та Сергію Кусюку.

Досудове розслідування триває, додали в ГПУ.

19 лютого начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що у справах про злочини щодо учасників Євромайдану суди винесли 48 вироків. За його словами, про підозру щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям.

У листопаді 2018 року Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.