«Міжнародна амністія»: через 5 років після Майдану правосуддя для жертв все ще немає

Правозахисна організація «Міжнародна амністія» заявляє, що українська влада не змогла забезпечити правосуддя для всіх жертв порушень з боку силовиків під час протестів Євромайдану п’ять років тому. Заява оприлюднена на сайті організації 19 лютого.

«Вже сам масштаб порушень прав людини під час Євромайдану перевершував те, з чим могла впоратись українська правоохоронна система, не говорячи вже про її неефективність. Що гірше, ця система чинила спротив і перешкоджала встановленню справедливості замість того, щоб переслідувати колишніх та нинішніх працівників правоохоронних органів», – заявив під час візиту до Києва Колм О. Куначейн, старший директор при генеральному секретареві «Міжнародної амністії».

«Були зроблені обіцянки, сказані сильні слова з боку влади після Януковича, але час і факти є красномовними. Допоки винуватці, включно з командирами, не будуть притягнуті до відповідальності, не буде відчуття справедливості», – додав він.

Раніше про те, що кримінальні провадження в справах Євромайдану «позначені значними затримками», заявила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк 19 лютого заявив, що суди винесли 48 вироків у справах про злочини щодо учасників Євромайдану.

За його словами, про підозру щодо причетності до вбивства протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності повідомили 66 людям. З приводу 16 обвинувальні акти направлені до суду. Щодо чотирьох розслідування триває в цей час, ще 46 осіб перебувають у розшуку.

У листопаді 2018 року Горбатюк заявив, що більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів проти активістів Євромайдану розкрито.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.