Радіо Свобода Daily: українці згадують початок масових убивств майданівців 5 років тому

Майдан 18–19 лютого

Розпочнемо з пам’яті про події 5-річної давнини і пропонуємо переглянути відео про місця запеклих сутичок між учасниками Революції гідності та «Беркутом» 18–19 лютого 2014 року. Їх відзняли наші журналісти й поєднали теперішнє і минуле в одному відео. Ці дні увійшли в історію України як фінальний етап протистояння між Майданом та силовиками президента Януковича, а також як початок масових убивств майданівців. За даними прокуратури, протягом 18 і 19 лютого 2014 року в центрі Києва загинули 26 людей і понад 700 були поранені.

Через 5 років у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні зранку 18 лютого відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції гідності. У заході взяли участь понад 100 людей. По закінченню молебню на алеї відбувалась акція «Ангели пам’яті».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: На Алеї Героїв Небесної сотні люди зібрались вшанувати пам'ять загиблих – фотогалерея

А громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» оприлюднила заяву, в якій вимагає покарання всіх причетних до вбивств на Майдані в 2014 році.

«Ми не приймаємо вибачення «правоохоронців», які по-звірячому вбили наших рідних за висловлення їхньої думки. Ми вимагаємо відставки всіх, хто був причетний до вбивств на Майдані: починаючи від рядового і закінчуючи найвищими посадовцями. Справедливе розслідування і покарання винних у вбивствах – це індикатор того, що Україна оновлюється. Ми не здамося до останнього подиху, бо любимо Україну так, як любили її вони», – ідеться в заяві.

Фотографу «Крим.Реалії» заборонили в’їзд до Криму

Фотографу Аліні Смутко, яка співпрацює з проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії», російські прикордонники заборонили в’їзд до окупованого Криму. «Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Росії». Результат: мені заборонено в’їжджати на територію Росії, і Криму зокрема, до 2028 року», – написала сама Аліна Смутко на сторінці у Facebook.

Заборону в’їзду без вказаних причин для Смутко ФСБ Росії підтвердило відповідним повідомленням, у якому йдеться, що заборона діятиме 9 років – до 26 травня 2028 року.

«Сім’я» Януковича і Донбас – вони повертаються?

На тимчасово окуповані території Донбасу повертаються представники старої «еліти». Родич Януковича став «псевдомером» Єнакієва, а представник наближеного до так званої «сім’ї» Юрія Іванющенка повертає контроль над Горлівкою. Чи стане президент-утікач сірим кардиналом незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР», що визнані в Україні терористичними? Що про це думають в окупованому Донецьку? Цю тему дослідили журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Київ має право будувати ракети, які забороняв договір РСМД?

Вихід США із договору, який забороняв Америці та Росії мати на озброєнні та розробляти ракети середньої та меншої дальності, матиме несподівані наслідки. І про них навряд чи подумали у Москві, коли вирішили порушити цю домовленість і створювати зброю, заборонену угодою. Мова про Україну, яка у цій ситуації несподівано отримує нові козирі, кажуть політичні експерти у Вашингтоні. Першим на це звернув увагу колишній посол США в Україні, а нині експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер. Один лише короткий твіт, де він повідомив: «Україна отримає свободу в розробці, випробуваннях та розміщенні наземних балістичних і крилатих ракет», наробив багато галасу, його активно цитували в пресі. Кореспондент Радіо Cвобода запитав дипломата про його бачення ситуації.

Фільм «Людина з табуретом» виходить у прокат

В український прокат виходить пригодницько-біографічна документальна стрічка про життя режисера, мандрівника і творця фантастичних проектів Леоніда Кантера. Назва фільму – «Людина з табуретом» – перегукується із назвою експедицій Кантера до чотирьох океанів «З табуретом до океану». В основу фільму лягло відео, відзняте Кантером під час його подорожі до Мису Горн. Його друзі – люди, з яким він подорожував і творив фільми – завершили розпочатий ще за життя режисера проект. Чи пояснює фільм «феномен Леоніда Кантера»? Про це Радіо Свобода розпитало продюсера фільму Катерину Мізіну

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