У «Нафтогазі» прокоментували бажання Росії отримати короткий контракт на транзит через Україну

«Нафтогаз» не отримував офіційних пропозицій від Росії з приводу укладення короткотермінової угоди на транзит газу через Україну, заявляють у прес-службі відомства. Таким чином компанія прокоментувала повідомлення інформаційного агентства Reuters про те, що Росія хоче отримати короткий контракт із Києвом до запуску «Північного потоку-2».

«Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішній вкид (стаття Reuters – ред.) це, ймовірно, тестування боєм. З цікавістю читаємо заголовки російських ЗМІ, які подають це як вирішений факт. Ну, бо аж чотири джерела! А може просто ще не доставили? Чекаємо поштових голубів з Москви. Впевнені, в Брюсселі їх теж чекають», – іронізують у «Нафтогазі».

Комерційний директор національної енергетичної компанії Юрій Вітренко нагадав, що Київ зацікавлений у продовженні транзиту, а також запропонував російському «Газпрому» відповісти на озвучені раніше пропозиції Єврокомісії щодо умов такого транзиту.

«Це (публікація Reuters – ред.) ще раз доводить, що поки що чи не єдиним важелем впливу на збереження хоч якогось транзиту через Україну є зупинка будівництва «Північного Потоку-2», – написав Вітренко.

18 липня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва «готова домовлятися» про продовження транзиту газу через територію України. Того ж дня у «Нафтогазі» озвучили умови, напропоновані раніше віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем: укладення операторської угоди про поєднання газотранспортних систем та угоди про бронювання потужностей.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.