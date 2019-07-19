Апеляції «Газпрому» щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу відхилені – «Нафтогаз»

Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції російського «Газпрому» в справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу, повідомляє прес-служба «Нафтогазу України».

«Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу російського «Газпрому» щодо юрисдикції суду, тим самим підтвердивши свої повноваження у справі про визнання та примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів. Відповідне рішення суд ухвалив 8 липня»,– йдеться в повідомленні.

Того ж дня, за даними «Нафтогазу», рішення на користь української компанії ухвалив Окружний суд Люксембургу. «Він відхилив скаргу «Газпрому» і підтвердив арешти відносно російської компанії на території цієї країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу», – йдеться в повідомленні.

Компанія «Нафтогаз України» як сторона низки арбітражних проваджень проти російського «Газпрому» через контракти 2009 року домоглася в арбітражі повного чи часткового скасування деяких із найбільш невигідних для України умов тих контрактів.

За підсумками двох таких проваджень саме «Нафтогазові» як юридичній особі «Газпром» нині боргує понад 2,8 мільярда доларів, і ця сума постійно зростає за рахунок пені через відмову російського монополіста виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Крім того, «Нафтогаз» розпочав проти «Газпрому» нове арбітражне провадження, вимагаючи суми в майже 12 мільярдів доларів у зв’язку з імовірним припиненням із наступного року транзиту російського газу через Україну. У «Нафтогазі» заявляли, що можуть відмовитися від стягнення 10 мільярдів доларів із цієї суми, якщо «Газпром» гарантуватиме продовження такого транзиту на вигідних для України умовах.