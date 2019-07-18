У «Нафтогазі» назвали умови, на яких пропонують Росії продовжити транзит через Україну

Україна готова домовлятися з Росією щодо збереження транзиту газу через свою територію, заявив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва нібито готова до перемов «про збереження постачання українським маршрутом».

«Зазначу, що і Україна готова. Ми готові і не чекати вересня (російська сторона казала, що чекає вересня)», – стверджує Вітренко.

Він зауважив, що українську національну енергетичну компанію задовольняє варіант, запропонований раніше віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

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«Це має бути операторська угода (про поєднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей об’ємом 90 мільярдів кубометрів щороку, та угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щороку в середньому впродовж 10 років. Всі умови цих договорів будуть стандартними в Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів», – пояснює Вітренко.

Він додав, що затягування часу в переговорах «не є в інтересах жодної зі сторін».

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«Росія може хотіти уникнути звинувачень у Європі щодо чергової газової кризи», – припустив комерційний директор «Нафтогазу».

18 липня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва «готова домовлятися» про продовження транзиту газу через територію України.

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.