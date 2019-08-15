Міністерство культури заявляє про непричетність своїх посадовців до «справи Гримчака»

Міністерство культури України заявляє про непричетність своїх посадових осіб до справи щодо вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.

«З 1 січня 2019 року, зі вступом в дію змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі, м. Києва», – йдеться в роз’ясненні міністерства.

Тому будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є «безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права». Крім того, вказується, що міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в Києві.

Служба безпеки України повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічник затримані ввечері 14 серпня в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря за нібито сприяння в ухваленні рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра». Другий затриманий нібито не має стосунку до міністерства.

Реакція Гримчака на звинувачення правоохоронців наразі невідома. Він працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року.