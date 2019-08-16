Радіо Свобода Daily: Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві – все про справу

Гримчаку оголосили підозру

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомив прокурор Денис Іванов. За його словами, сьогодні, 16 серпня, суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним – Гримчаку і «його помічнику». Він не виключив, що це відбуватиметься в Чернігові.

«Бралися кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд. Це було одне з питань. Інше питання – вирішення цивільного позову у Верховному суді», – розповів прокурор.

У Національному антикорупційному бюро України оприлюднили деталі слідства у справі Юрія Гримчака. За даними слідства, посадовець обіцяв за гроші допомогти у суді приватному підприємству та пропонував «послуги» із погодження проектної документації. Гримчака затримали після отримання ним майже півмільйона доларів, повідомили правоохоронці. Дружина затриманого Гримчака стверджує, що це кримінальне провадження проти її чоловіка є «політичним переслідуванням». Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ ​затримали Гримчака і його помічника за «шахрайське заволодіння понад одним мільйоном доларів».

Представники заступника міністра відкидають звинувачення, висунуті правоохоронцями. Все, що відомо про справу, ми зібрали тут.

Далі коротко:

Валерій Кірсанов, засуджений до дев’яти років в’язниці як корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, виходить на волю, повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. «Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але відповідно до «закону Савченко», виходить на свободу», – написав він.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) призначив своїм головним тренером Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу. Михайличенко вже очолював «Динамо» в 2002–2004 роках.

Норми нового українського правопису у тестах зовнішнього незалежного оцінювання не будуть предметом перевірки щонайменше 5 найближчих років, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. До слова, лідерами за кількістю абітурієнтів з високими результатами ЗНО цьогоріч стали Київ і Черкащина.

Російський літак здійснив аварійну посадку в полі

Російський пасажирський літак, що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в окупованому Росією Криму, здійснив вимушену посадку без шасі в полі у Підмосков’ї. На борту перебували 233 людини, зокрема сім членів екіпажу. За попередніми даними, постраждали 55 людей. В авіакомпанії запевняють, що літак пішов на вимушену посадку поблизу аеропорту «Жуковський», що на околицях Москви, через птахів, які влетіли в його двигуни.

Представники авіакомпанії і «Росавіації» заявили, що пілоти не винуваті в тому, що сталося, і діяли за інструкцією. Про те, що льотчики є «героями», також заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

​Хто і як стежить за вами в інтернеті

Інтернет-провайдери, браузери, брокери даних – люди, організації та програми – можуть відслідковувати, що робить в інтернеті буквально кожен користувач. І мова не йде про те, що це однозначно є порушення закону: метою збору даних може бути реклама або дослідження. Нові способи захисту від стеження в інтернеті постійно розробляються і впроваджуються, але універсальних рішень поки не існує.

Користуючись інтернетом, ви напевно багато разів помічали такі «збіги»: зайдете на сайт автосалону, а потім вам всюди показують рекламу машин. Або після відвідування сайту для батьків вас починає переслідувати реклама підгузників і дитячих сумішей. Все це можливо тому, що найбільші рекламні мережі і безліч інших інтернет-сервісів по збору інформації («брокери даних») намагаються скласти максимально повний портрет кожного інтернет-користувача на основі всіляких – і часто відкритих – даних. Зазвичай це у них виходить. Хто і як стежить за вами в інтернеті і що з цим робити – читайте в матеріалі.

Дбайте про свою безпеку в мережі!

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