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15 Серпень 2019, Київ 18:07
Новини | Суспільство

Нові норми українського правопису найближчі 5 років не будуть перевірятися в тестах ЗНО – Бойко

Освітяни кажуть: на усталеність нового правопису в закладах освіти потрібен час

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Норми нового українського правопису у тестах зовнішнього незалежного оцінювання не будуть предметом перевірки щонайменше 5 найближчих років, повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

«Впродовж найближчих 5 років нові норми українського правопису, допоки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загально-середньої освіти, перевірятися в тесті з української мови і літератури не будуть. Тобто не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання слів «проект» – «проєкт», «кафедра» – «катедра», «аудиторія» – «авдиторія» і таке інше. Це не буде предметом перевірки в тесті ЗНО з мови та літератури», – сказав Бойко.

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22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

Новий правопис почав діяти 3 червня, за рекомендацією Міносвіти.

Постанова уряду про затвердження нової редакції українського правопису нині оскаржується в суді, 15 вересня мало відбутися чергове засідання у справі, але його перенесли на 25 вересня.

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