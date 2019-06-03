З 3 червня починає діяти новий правопис

З понеділка, 3 червня, в починає діяти новий правопис українською мови.

Кабінеті міністрів України 30 травня оприлюднив роз’яснення щодо початку використання нової редакції українського правопису.

«3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», – йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що зараз розробляється план імплементації нової редакції українського правопису. Цим документом будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.