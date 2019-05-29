Правозахисник із Луганщини подав позов проти Зеленського через виступ президента недержавною мовою

Правозахисник Сергій Мельничук звернувся до Верховного суду України, в якому просить визнати як протиправний виступ президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року недержавною мовою на форумі інтернет-діячів іForum-2019.

У тексті позову, який є в розпорядженні Радіо Свобода, він просить Верховний суд України:

визнати спілкування президента України Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів іForum-2019 недержавною мовою – протиправним;

зобов’язати президента України Володимира Зеленського утриматися від спілкування недержаною мовою на всій території України при здійсненні повноважень президента України.

Сам правозахисник повідомив: «Сьогодні подав адміністративний позов проти президента України – Володимира Зеленського. Незважаючи на те, що закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набирає силу закону 16 липня, я звернувся до суду на підставі Конституції України, статті 8: «Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується».

У 2018 році Сергій Мельничук звернувся із судовими позовами до Окружного адміністративному суді міста Києва проти керівника МВС України Арсена Авакова та першого заступника голови Національної поліції України, начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна щодо невикористання ними «української мови як державної при здійсненні повноважень органу державної влади».

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Правозахисник Сергій Мельник родом із Луганська, він є лауреатом премії Олекси Гірника та автором книжки «Моя боротьба за мову».