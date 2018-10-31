Сергій Мельничук презентував друге видання своєї книги про боротьбу за мову

Луганчанин Сергій Мельничук у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» презентував друге видання своєї книги «Моя боротьба за мову».

Вперше книга вийшла у 2001 році. Автор розповів про свій досвід боротьби за конституційне і природне право на розвиток української мови в усіх сферах життя в Україні.

Друге видання автор доповнив досвідом поширення української мови та документами щодо судових справ за використання української мови.

Мельничук має в суді провадження проти керівника МВС України Арсена Авакова та першого заступника голови Національної поліції України, начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

Позови стосуються порушення статті 10 Конституції України – невикористання української мови як державної при здійсненні повноважень органу державної влади.

За словами Мельничука, справу проти Арсена Авакова наразі не розглянули. У березні 2018 року суддя взяла згоду сторін про розгляд без виклику, однак рішення досі немає.

У справі проти В’ячеслава Аброськіна суд визнав його діяльність правомірною.

Під час презентації Мельничук зазначив, що хотів би перекласти книгу англійською мовою для «можливості апелювати на міжнародному рівні щодо ролі української мови в країні».

У другому виданні також можна прочитати листування Сергія Мельничука з Левком Лук’яненком щодо української мови, листування з місцевими органами влади та правоохоронцями. Крім того, там описаний досвід звернення автора до Європейського суду з прав людини.

Свій перший позов на захист української мови Мельничук подав у 2002 році в Луганську.

Це була справа проти Луганського міськвиконкому. Тоді активіст отримав російськомовну відповідь на свій україномовний запит.

У першій інстанції суд відхилив позов, а в другій, апеляційній, таки визнав протиправною відповідь російською мовою.

У 2006 році чоловік домігся, щоб викладачі Східноукраїнського університету імені Даля читали йому лекції українською. Таке рішення Мельничуку вдалося отримати через суд.

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