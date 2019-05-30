Нову редакцію українського правопису рекомендовано застосовувати з 3 червня – уряд

У Кабінеті міністрів України оприлюднив роз’яснення щодо початку використання нової редакції українського правопису.

«3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз розробляється план імплементації нової редакції українського правопису. Цим документом, кажуть в уряді, будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.