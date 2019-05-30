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30 Травень 2019, Київ 16:37
Новини | Суспільство

Нову редакцію українського правопису рекомендовано застосовувати з 3 червня – уряд

Під час акції у Києві на підтримку української мови (архівне фото)

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У Кабінеті міністрів України оприлюднив роз’яснення щодо початку використання нової редакції українського правопису.

«3 червня 2019 року фінальний текст нової редакції українського правопису буде опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз розробляється план імплементації нової редакції українського правопису. Цим документом, кажуть в уряді, будуть передбачені терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

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«Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тисячі пропозицій.

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