«Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

Оновлений український правопис не передбачає написання першої літери у слові «індик» через «и», повідомила завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України і голова робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису Світлана Єрмоленко в програмі Радіо Свобода «Свобода в деталях».

«Індик» залишається у правописі із написанням через «і», без варіантів. «Индик» – це фейкова модель», – сказала Світлана Єрмоленко.

Такий варіант, як поширили у ЗМІ та інтернеті, розглядався, але не був затверджений, каже Єрмоленко.

«У правописі, який називається Скрипніковським, була «и» на початку слова перед «н»: инший, иноді. І були такі думки повернути це правило: «репресований» правопис, треба відновити справедливість, людей, які цей правопис творили, було знищено». Але люди цього не сприйняли. І в цій редакції в нас залишилося це, як і було. В нас є слова на «и» в цьому правописі: ич, икати, ирій (аналог вирій – ред.), Ирод (аналог Ірод – ред). Ніякого «индика», «гиндика» немає», – сказала Світлана Єрмоленко.

Вона при припустила, що джерелом поширення інформації про «индика» замість «індика» став проект змін до українського правопису, втім в затвердженій Кабінетом міністрів версії, слова «индик» немає.

22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису – переліку правил про способи передавання української літературної мови на письмі. Документ підготувала Українська національна комісія з питань правопису, яка працювала впродовж 2015–2018 років. Інститут мовознавства імені Потебні Національної академії наук України оприлюднив повний текст нової редакції українського правопису, додавши, що у ході його підготовки до друку можливі «деякі видавничо-редакційні корективи».

Повна версія програми «Свобода в деталях» вийде на хвилях Радіо НВ у неділю, 2 червня, о 21:00.