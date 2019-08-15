Київ і Черкащина – лідери за кількістю абітурієнтів з високими результатами ЗНО

Лідерами за кількістю абітурієнтів з високими результатами зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч стали місто Київ і Черкащина, повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

«Пасуть задніх за своїми результатами Закарпатська, Рівненська і Чернівецька області. Там найбільша кількість абітурієнтів, які отримали результат початкового рівня і найменша кількість абітурієнтів, які отримали результати високого рівня», – повідомив Бойко.

За його словами, найбільша кількість абітурієнтів, які отримали максимально високий бал – 200 (з математики, англійської мови і хімії) – у Києві – 63%; Львові та Львівській області – 41%; в Харкові та Харківській області – 25%; у Дніпрі і Дніпропетровській області – 20%. Загалом 274 учасники цьогорічного ЗНО отримали 200 балів. Очільник Українського центру оцінювання якості освіти зазначив, що понад 43% абітурієнтів складали тести з української мови «на середньому рівні».

«Найкращі результати демонструють випускники гімназій, ліцеїв, колегіумів, тобто закладів загально-середньої освіти, які здійснюють цілеспрямований відбір на навчання, принаймні до старшої школи. Діти, навчаючись у такому достатньо якісному середовищі, демонструють хороші результати. Такі ж результати демонструють спеціалізовані школи. Трошки гірші результати є у навчально-виховних комплексів. Але традиційно ми бачимо, що загальноосвітні наші школи , тобто пересічні школи, займають лише 4-ту сходинку за результатами державної повної атестації», – сказав Бойко.

За словами Бойка, гендерної нерівності між учасниками ЗНО не зафіксували. На «високому» і «достатньому» рівнях кращі результати тестів як з української мови, так і з математики чи історії, продемонстрували дівчата.

Участь у ЗНО-2019 взяли понад 345 тисяч людей.