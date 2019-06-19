Школярки з Донеччини отримали найвищий бал на ЗНО з української мови

Дві школярки з Донецької області отримали найвищий бал з української мови та літератури за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це 19 червня повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.

«200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини – учениця Волноваської загальноосвітньої школи №5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань», – написав голова Донецької ВЦА.

13 червня в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури не склали 16% абітурієнтів. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання складали 355 тисяч абітурієнтів.