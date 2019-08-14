Kyiv замість Kiev: агентство Associated Press змінило правопис української столиці

Міжнародне інформаційне агентство Associated Press у своїх матеріалах змінило правопис української столиці з Kiev на Kyiv.

«AP змінило правопис столиці України на Kyiv у відповідності до вподобань української влади в транслітерації цієї назви на англійську та у зв’язку зі зростанням використання», – повідомило агентство у своєму твітер-акаунті AP Stylebook.

Водночас журналісти продовжать називати котлету по-київськи як «chicken Kiev».

Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #KyivNotKiev. У радянські часи в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

За час кампанії десятки аеропортів почали писати назву української столиці коректно.