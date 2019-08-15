Поліція: «корегувальник вогню» по Маріуполю у 2015 році виходить на волю

Валерій Кірсанов, засуджений до дев’яти років в’язниці як корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на волю, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але відповідно до «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу», – написав Аброськін.

24 січня 2015 року підтримувані Росією бойовики обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 мешканців міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.

Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання», або так званий «закон Савченко», набрав чинності 24 грудня 2015 року. Він передбачав зарахування одного дня у СІЗО як двох днів позбавлення волі. Його скасували в червні 2017 року.