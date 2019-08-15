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15 Серпень 2019, Київ 10:32
Новини | Події

Літак, що прямував у Сімферополь, екстрено сів у полі під Москвою

За попередніми даними, причиною інциденту стало потрапляння зграї птахів у двигуни, повідомили в авіакомпанії (фото архівне)

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Літак Airbus A321 «Уральських авіаліній», що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому Росією Криму, здійснив вимушену посадку без шасі в полі у Підмосков’ї.

На борту перебували 234 людини, зокрема сім членів екіпажу, за попередніми даними, постраждали 10 людей, в тому числі троє дітей: у них садна.

За попередніми даними, причиною інциденту стало потрапляння зграї птахів у двигуни, повідомили в авіакомпанії. Це призвело до пожежі в одному з двигунів.

Пасажири були евакуйовані по надувних трапах.

Літак прямував в анексований Росією Крим з аеропорту Жуковський у Московській області. На фотографіях очевидців видно пожежу правого двигуна.

Слідчий комітет Росії оголосив про відкриття кримінальної справи про порушення правил безпеки польотів після посадки літака.

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