Літак, що прямував у Сімферополь, екстрено сів у полі під Москвою

Літак Airbus A321 «Уральських авіаліній», що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому Росією Криму, здійснив вимушену посадку без шасі в полі у Підмосков’ї.

На борту перебували 234 людини, зокрема сім членів екіпажу, за попередніми даними, постраждали 10 людей, в тому числі троє дітей: у них садна.

За попередніми даними, причиною інциденту стало потрапляння зграї птахів у двигуни, повідомили в авіакомпанії. Це призвело до пожежі в одному з двигунів.

Пасажири були евакуйовані по надувних трапах.

Літак прямував в анексований Росією Крим з аеропорту Жуковський у Московській області. На фотографіях очевидців видно пожежу правого двигуна.

Слідчий комітет Росії оголосив про відкриття кримінальної справи про порушення правил безпеки польотів після посадки літака.