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15 Серпень 2019, Київ 15:04
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Російський літак здійснив аварійну посадку в полі: відео з дрона

Російський літак здійснив аварійну посадку в полі: відео з дрона
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Сьогодні, 15 серпня, російський пасажирський літак, що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому Росією Криму, здійснив аварійну посадку в кукурудзяному полі в Підмосков’ї. За даними Міністерства з охорони здоров’я Росії, 23 людини, в тому числі 9 дітей, були госпіталізовані з травмами після приземлення літака «Уральських авіаліній». У авіакомпанії запевняють, що літак пішов на вимушену посадку поблизу аеропорту «Жуковський», що на околицях Москви, через птахів, які влетіли в його двигуни.

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