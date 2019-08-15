Російський літак здійснив аварійну посадку в полі: відео з дрона

Сьогодні, 15 серпня, російський пасажирський літак, що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому Росією Криму, здійснив аварійну посадку в кукурудзяному полі в Підмосков’ї. За даними Міністерства з охорони здоров’я Росії, 23 людини, в тому числі 9 дітей, були госпіталізовані з травмами після приземлення літака «Уральських авіаліній». У авіакомпанії запевняють, що літак пішов на вимушену посадку поблизу аеропорту «Жуковський», що на околицях Москви, через птахів, які влетіли в його двигуни.