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15 Серпень 2019, Київ 15:08
Новини | Міжнародні

Кількість постраждалих через аварійну посадку російського літака зросла до 55

Пасажири були евакуйовані по надувних трапах

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55 людей постраждали після того, як літак Airbus A321 «Уральських авіаліній», що здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому Росією Криму, здійснив вимушену посадку без шасі в полі в Підмосков’ї. Такі дані наводять російські державні агенції новин із посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.

Раніше Міністерство з охорони здоров’я Росії повідомляло про 23 шпиталізованих і додавало, що загрози їхньому життю немає.

Всього на борту перебували 233 людини, зокрема сім членів екіпажу.

За попередніми даними, причиною інциденту стало потрапляння зграї птахів у двигуни.

Представники авіакомпанії і Росавіації заявили, що пілоти не винуваті в тому, що сталося, і діяли за інструкцією. Про те, що льотчики є «героями» також заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Таке буває вкрай рідко, може, раз на 50 років. І птахи були такі великі: чайки або ворони, – підтвердив гендиректор «Уральських авіаліній» Сергій Скуратов. – Добре, що екіпаж діяв правильно: спрацювали чітко, за інструкцією, саме так, як їх вчили. Перед аварійною посадкою заглушили двигуни, як годиться».

Пасажири були евакуйовані по надувних трапах.

Літак прямував в анексований Росією Крим з аеропорту Жуковський у Московській області. На фотографіях очевидців видно пожежу правого двигуна.

Слідчий комітет Росії оголосив про відкриття кримінальної справи про порушення правил безпеки польотів.

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